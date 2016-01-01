اذا كنت من عاشقي هاتف آبل الشهير آيفون، خاصةً المدرسة القديمة ذات الحجم الصغير والمواصفات الكثرة، فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا بفضل هذا العرض المغري، بدلًا من خسارة الكثير من الأموال بسبب أسعار هواتف iphone الباهظة.
ووبحسب تك رادار التقنى، يقدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 170 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري.
ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق