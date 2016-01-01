جوجل على وشك إطلاق النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 في غضون أيام قليلة، ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من الهواتف التي لا تعمل حتى بنظام Android 10. ومع ذلك، إنضم هاتفين أخرين إلى الحفلة اليوم، فقد بدأت شركة Huawei اليوم بإصدار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 لكل من Huawei P20 Pro و Huawei Mate 10.
تم إطلاق هذا الأخير في شهر نوفمبر من العام 2017، وهو يبلغ من العمر عامين ونصف حاليًا، ومن الجيد أن نرى أنه لم يتم نسيانه من قبل الشركة الصينية. من المؤكد أننا لا نرى كل يوم جهاز أندرويد يحصل على إصدار جديد من الأندرويد بعد عامين من إصداره.
تحديث Android 10 للهاتف Huawei P20 Pro يحمل البنية رقم EMUI 10.0.0.161 ويبلغ حجمه 4.39 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Huawei Mate 10 البنية رقم EMUI 10.0.0.158 ويبلغ حجمه 4.59 جيجابايت.
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التعليقات على الهاتفين Huawei P20 Pro و Huawei Mate 10 يبدأن بتلقي تحديث Android 10 على الصعيد العالمي
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