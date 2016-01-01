هونر تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Play 4 الجديدة

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صورة الخبر: هونر تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Play 4 الجديدة
هونر تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Play 4 الجديدة

كشفت هونر Honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي Huawei، عن الموعد الرسمي لإعلانها عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “بلاي 4″، والتي تتضمن هاتفي “بلاي 4″ Play 4 و”بلاي 4 برو” Play 4 Pro.

وبحسب ملصق رسمي، نشرته هونر Honor على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”، سيتم الإعلان عن الهواتف الجديدة في 3 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يدعم هاتفا هونر الجديدان، هونر بلاي 4 (Honor Play 4) وهونر بلاي 4 برو (Honor Play 4 Pro)، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يرجح أن يصدر هاتف “هونر بلاي 4” بمعالج ميدياتك MediaTek Dimensity 800، بينما يرجح صدور “هونر بلاي 4 برو” بمعالج كيرين 990.

وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، يتوقع أن يصدر هاتف “هونر بلاي 4” Honor Play 4 بشاشة 6,81 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل، وبطارية 4,200 مللي أمبير ساعة، وبنظام تشغيل أندرويد.

كما يتوقع صدور “هونر بلاي 4” Honor Play 4 بذاكرة عشوائية (رام) 4 و6 و8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 و128 و256 جيجابايت، مع كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل.

المصدر: مشبك

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