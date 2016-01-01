كشفت هونر Honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي Huawei، عن الموعد الرسمي لإعلانها عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “بلاي 4″، والتي تتضمن هاتفي “بلاي 4″ Play 4 و”بلاي 4 برو” Play 4 Pro.
وبحسب ملصق رسمي، نشرته هونر Honor على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”، سيتم الإعلان عن الهواتف الجديدة في 3 يونيو المقبل.
ومن المتوقع أن يدعم هاتفا هونر الجديدان، هونر بلاي 4 (Honor Play 4) وهونر بلاي 4 برو (Honor Play 4 Pro)، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يرجح أن يصدر هاتف “هونر بلاي 4” بمعالج ميدياتك MediaTek Dimensity 800، بينما يرجح صدور “هونر بلاي 4 برو” بمعالج كيرين 990.
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التعليقات على هونر تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Play 4 الجديدة
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