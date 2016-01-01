لحظة الإعلان الرسمي عن الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro تقترب شيئًا فشيئًا، فحدة الإعلانات التشويقية والتسريبات ذات الصلة بهذين الهاتفين تزداد كل يوم. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا على صور مسربة واقعية جديدة للهاتف Vivo X50 Pro، وهي الصور التي تؤكد لنا صحة التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية.
هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Vivo X50 Pro سيضم أربع كاميرات في وحدة مستطيلة بالركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومن بينها كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار. وعلاوة على ذلك، فهي تكشف لنا كذلك أن الهاتف Vivo X50 Pro سيضم شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.
وبصرف النظر عن الهاتف Vivo X50 Pro، فقد حصلنا للتو كذلك على تسريب آخر يكشف لنا أن الهاتف Vivo X50 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.
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التعليقات على الهاتف Vivo X50 Pro يظهر في صور واقعية، وإليكم مواصفات شقيقه الأصغر Vivo X50
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