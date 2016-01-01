حمل تطبيق صحة مصر بعد التحديث.. يقدم 10 خدمات لمواجهة كورونا
كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تحديث خدمات تطبيق صحة مصر، الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان للمواطنين؛ لمتابعة فيروس كورونا المستجد.
قال صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم إجراء تحديث لتطبيق صحة مصر، الأربعاء؛ ليسهل على المواطنين تتبع فيروس كورونا، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين.
حدد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، 10 خدمات يقدمها تطبيق صحة مصر بعد تحديثه، بالإضافة إمكانية التواصل عبر رقم 105.
1- لو شاكك إن عندك كورونا
تقدر تعمل بلاغ على التطبيق وبياناتك هتوصل لغرفة العمليات عشان يكلموك
2- تقدر تعمل البلاغ عن نفسك أو عن أي حد تانى
3- تقدر تشوف خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا حوالين موقعك وتعرف عنواينهم وتليفوناتهم و ممكن كمان يرسملك الطريق من مكانك لغاية المستشفى
4- التطبيق هينبهك لو دخلت منطقة فيها إصابات كتير إو حجر صحى ويقولك تتعامل إزاى مع الموقف
5- تقدر تعرف كل تعليمات العزل المنزلى وإزاى تعزل نفسك وإزاى تاخد العلاج
6- هتقدر تبلغنا بحالتك الصحية يوميًا فى العزل المنزلى واحنا نتابعك
7-تقدر تعرف إزاى تحافظ على نفسك لو فى حد معاك فى البيت فى عزل منزلى وتتعامل معاه إزاى
8- تقدر تعرف تعليمات وإرشادات الوقاية وتفاصيل خطة التعايش اللى الدولة هتطبقها وإزاى تحافظ على نفسك
9- تقدر تعرف آخر الاخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء
8- هتستقبل إشعارات وتنبيهات يومية موجهة ليك طبقا لحالتك الصحية
10- كل يوم بنضيف خاصية جديدة فى التطبيق عشان نفيدك و نقدر نخدمك أفضل
لتحميل التطبيق على نسخة أندرويد اضغط هنا
لتحميل التطبيق على نسخة آيفون اضغط هنا
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