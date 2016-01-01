

حمل تطبيق صحة مصر بعد التحديث.. يقدم 10 خدمات لمواجهة كورونا حمل تطبيق صحة مصر بعد التحديث.. يقدم 10 خدمات لمواجهة كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تحديث خدمات تطبيق صحة مصر، الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان للمواطنين؛ لمتابعة فيروس كورونا المستجد.







قال صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم إجراء تحديث لتطبيق صحة مصر، الأربعاء؛ ليسهل على المواطنين تتبع فيروس كورونا، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين.

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حدد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، 10 خدمات يقدمها تطبيق صحة مصر بعد تحديثه، بالإضافة إمكانية التواصل عبر رقم 105.1- لو شاكك إن عندك كوروناتقدر تعمل بلاغ على التطبيق وبياناتك هتوصل لغرفة العمليات عشان يكلموك2- تقدر تعمل البلاغ عن نفسك أو عن أي حد تانى3- تقدر تشوف خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا حوالين موقعك وتعرف عنواينهم وتليفوناتهم و ممكن كمان يرسملك الطريق من مكانك لغاية المستشفى4- التطبيق هينبهك لو دخلت منطقة فيها إصابات كتير إو حجر صحى ويقولك تتعامل إزاى مع الموقف5- تقدر تعرف كل تعليمات العزل المنزلى وإزاى تعزل نفسك وإزاى تاخد العلاج6- هتقدر تبلغنا بحالتك الصحية يوميًا فى العزل المنزلى واحنا نتابعك7-تقدر تعرف إزاى تحافظ على نفسك لو فى حد معاك فى البيت فى عزل منزلى وتتعامل معاه إزاى8- تقدر تعرف تعليمات وإرشادات الوقاية وتفاصيل خطة التعايش اللى الدولة هتطبقها وإزاى تحافظ على نفسك9- تقدر تعرف آخر الاخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء8- هتستقبل إشعارات وتنبيهات يومية موجهة ليك طبقا لحالتك الصحية10- كل يوم بنضيف خاصية جديدة فى التطبيق عشان نفيدك و نقدر نخدمك أفضللتحميل التطبيق على نسخة أندرويد اضغط هنالتحميل التطبيق على نسخة آيفون اضغط هنا