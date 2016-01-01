بدو أن شركة Oppo عازمة على مواصلة تعزيز سلسلة هواتفها الذكية بالمزيد من الخيارات لأننا حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتفين Oppo Reno 4 5G و Oppo Reno 4 Pro 5G على الأقل في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم اليوم تسريب بعض الصور التي تستعرض لنا الهاتف Oppo Reno 4 Pro، فضلا عن مواصفاته ومواصفات الهاتف Oppo Reno 4.
وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة.
أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
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التعليقات على تسريب صور ومواصفات الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro
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