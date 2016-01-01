Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2

صورة الخبر: Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2
Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2

ضمن فعاليات مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بالتزامن عبر الإنترنت في كل من الصين والهند والذي كشفت فيه عن العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الهاتف الذكي Realme X50 Pro Player والساعة الذكية Realme Watch، والسماعات اللاسلكية Realme Buds Q و Realme Buds Air Neo. قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2.

بالنسبة للبطارية المحمولة Realme 30W Dart، فهي تمتاز بسعة إجمالية قدرها 10000mAh، وبقدرتها على شحنها نفسها والأجهزة الأخرى بقوة 30W. وعلى ما يبدو، هذه البطارية المحمولة ستكون حصرية للسوق الصيني، وليست هناك حاليًا أي معلومات حول سعرها.

أما بالنسبة للبطارية المحمولة الثانية Realme Power Bank 2، فهي تمتاز بسعة 10000mAh وتدعم شحن نفسها والأجهزة الأخرى بقوة 18W مع العلم بأنها تملك منفذ USB-A واحد، ومنفذ واحد آخر من نوع USB-C. وبالنسبة لهذه البطارية المحمولة، فهي ستُعرض للبيع في الصين والهند مقابل ما يُعادل 13 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3975

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager