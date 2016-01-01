

فيفو تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Vivo Y70s 5G الداعم للجيل الخامس.. تعرف على مواصفاته وسعره فيفو تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Vivo Y70s 5G الداعم للجيل الخامس.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة فيفو Vivo عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y70s 5G، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف متوسطة المواصفات والسعر، كما أنه أول هاتف يعمل بمعالج إكسينوس 880 من سامسونج.



مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo Y70s 5G



يقدم هاتف فيفو واي70إس 5جي (Vivo Y70s 5G) شاشة من نوع LCD بقياس 6,53 بوصة، ودقة FHD+، مع حساس بصمة على جانب الهاتف.

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ويصدر الهاتف بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 و8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم FunTouchOS 10 القائمة على نظام أندرويد 10.ويقدم هاتف فيفو Vivo Y70s 5G كاميرا أمامية في ثقب بالشاشة بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير فائق العرض، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل.والبطارية في هاتف فيفو Vivo Y70s 5G بسعة 4,500 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويتوافر الهاتف في 3 ألوان، هي الأبيض والأسود والأزرق.وتبدأ عملية بيع الهاتف بدءا من 1 يونيو المقبل، بسعر 280 دولارا (4,500 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 6/128 جيجابايت، و308 دولارا (4,900 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 8/128 جيجابايت.