

ظهور أولى المعلومات حول هاتف الألعاب القادم، Asus ROG Phone 3 ظهور أولى المعلومات حول هاتف الألعاب القادم، Asus ROG Phone 3

لم نسمع أي شيء عن خليفة هاتف الألعاب Asus ROG Phone 2 الذي حظى بتقدير كبير بين أوساط اللاعبين والمجتمع التقني، ولكن هناك بعض المؤشرات على أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيصل في المستقبل المنظور. على الرغم من عدم وجود تسريبات قوية، فإن حقيقة حصول الهاتف Asus ROG Phone 3 على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance وظهوره في قاعدة بيانات منصة إختبارات الأداء Geekbench يشير إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز.



شهادة الواي فاي الممنوحة للهاتف من قبل هيئة WiFi Alliance لم تكشف لنا عن أي معلومات مهمة حول الهاتف Asus ROG Phone 3، ولكن منصة إختبارات الأداء Geekbench أكدت لنا أن هذا الهاتف سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن المعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.



وكما هو الحال مع هواتف Asus ROG Phone السابقة، فالهاتف Asus ROG Phone 3 الجديد سيأتي كذلك بتصميم جريء يستهوي عشاق الألعاب المحمولة، وبالعديد من الملحقات التي من شأنها أن تحسن تجربة اللعب وتُسهل على المستخدمين تقديم أفضل أداء ممكن داخل الألعاب بإستخدام هواتفهم الذكية فقط. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف.