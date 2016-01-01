شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي مزود بميزة تستخدم لأول مرة

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شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي مزود بميزة تستخدم لأول مرة

سجلت شركة شاومي Xiaomi، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية، براءة اختراع جديدة لهاتف ذكي قابل للطي، مزودا بميزة فريدة تستخدم لأول مرة في هذا النوع من الهواتف.

وبحسب براءة الاختراع، سيكون تصميم هاتف شاومي القابل للطي من النوع الصدفي، وهو يشبه تصميم هاتف موتورولا موتو ريزر Moto Razr وهاتف سامسونج جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip، مع جزء في هاتف شاومي قابل للدوران.

ويصدر هاتف شاومي القابل للطي بشريط في النصف العلوي منه، والذي يمكن إدارته أفقيا لتغيير موضع الكاميرات الخلفية للأمام لاستخدامها ككاميرا أمامية (كاميرا سيلفي)، ويوجد بالنصف العلوي من الهاتف زر الطاقة، وفي الجانب الأيمن منه يوجد أزرار تغيير مستوى الصوت، كما يوجد مكبر للصوت أسفل الجزء القابل للدوران.

ولا توجد معلومات متوفرة حتى الآن عن قرب إصدار شاومي لهاتفها الذكي القابل للطي، كما لا يعني تسجيل براءة الاختراع بالضرورة صدور الهاتف فعليا، وإن كان يكشف بالأساس مفهوم الشركة في تطوير هذا النوع من الهواتف.

المصدر: مشبك

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