

TCL تعد بجلب تحديث Android 11 للهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L TCL تعد بجلب تحديث Android 11 للهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L

قامت شركة TCL في شهر أبريل الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وعرضتهما للبيع في وقت سابق من هذا الشهر. هذين هما أول هاتفين يستخدمان العلامة التجارية لشركة TCL نفسها خارج الصين لأن هذه الشركة الصينية إعتادت بيع هواتفها الذكية خارج الصين تحت العلامة التجارية Alcatel، وتحت العلامة التجارية Blackberry في السنوات الأخيرة.



أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة TCL اليوم أنها ستقوم بجلب تحديث Android 11 إلى الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وأنها تلتزم بإصدار التحديثات الأمنية كل شهرين لهذين الهاتفين لمدة عامين على الأقل، ولكن الشركة الصينية لم تكشف لنا عن المدة التي ستستغرقها لجلب تحديث Android 11 لهذين الهاتفين. وفي حالة إذا كنتم مهتمين بالإطلاع على المواصفات التقنية لكلا الهاتفين، فسوف تجدونها أدناه :



TCL 10 Pro

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