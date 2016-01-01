الهاتف iPhone SE 2020 ساعد آبل في إنعاش مبيعات الآيفون في الصين خلال شهر أبريل

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صورة الخبر: الهاتف iPhone SE 2020 ساعد آبل في إنعاش مبيعات الآيفون في الصين خلال شهر أبريل
الهاتف iPhone SE 2020 ساعد آبل في إنعاش مبيعات الآيفون في الصين خلال شهر أبريل

وفقًا لأحدث أبحاث السوق، تواصل شركة آبل تعافيها في الصين بعد إندلاع جائحة COVID-19. تمكنت الشركة من بيع حوالي 3.8 مليون وحدة في شهر أبريل الماضي علمًا أن حوالي 24 في المئة من تلك المبيعات كانت من نصيب الهاتف iPhone SE 2020 الجديد.

إرتفعت مبيعات شهر أبريل بنسبة 160 في المئة مقارنة بشهر مارس من هذا العام، ولكنها لا تزال أقل بنسبة 60 في المئة مقارنة مع شهر أبريل من العام 2019. وهذه الزيادة في المبيعات ليست مفاجئة لأن الدولة خففت من الإجراءات ولأن السوق ككل يُظهر علامات على التعافي. إرتفعت المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية بنسبة 94 في المئة مقارنة بشهر مارس وبلغت المبيعات الإجمالية 40.8 مليون وحدة.

من المثير للإهتمام ملاحظة أن بعض متاجر التجزئة تستفيد من الإغلاق. على سبيل المثال، باع متجر Tmall الصيني هواتف iPhone أكثر بنحو 40 في المئة في شهر أبريل الماضي مقارنة مع شهر أبريل من العام 2019، وهواتف iPhone أكثر بنحو 33 في المئة مقارنة مع شهر مارس الماضي.

تستمر خدمات آبل في النمو أيضًا، فقد تم إنفاق 1.53 مليار دولار أمريكي على Apple Music و Apple iCloud من قبل ملاك iPhone في شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة مع شهر مارس. ووفقا للمحللين في CINNO، فقد تم إطلاق iPhone SE 2020 في منتصف شهر أبريل، ولكنه تمكن من الوقوف وراء 24 في المئة من إجمالي مبيعات iPhone في ذلك الشهر.

المصدر: موقع الكترونى

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