

50 شخصًا في مكالمة فيديو.. انستجرام يحصل على دعم Messenger Rooms 50 شخصًا في مكالمة فيديو.. انستجرام يحصل على دعم Messenger Rooms

انستجرام المملوك لفيسبوك هو أحدث نظام أساسي للحصول على غرف Messenger التي طال انتظارها لإجراء مكالمة فيديو جماعية، حيث قام عملاق الشبكات الاجتماعية بدمجها الآن مع تطبيق مشاركة الصور الشهير.







كان عملاق الشبكات الاجتماعية قد نشر في وقت سابق Messenger Rooms كمنافس جماعي FaceTime و Zoom لعدد قليل من المستخدمين الشهر الماضي، في الأسبوع الماضي، فتحتها الشركة لجميع المستخدمين مع دعم ما يصل إلى 50 شخصًا في دردشة الفيديو.

قد يعجبك أيضا... loading...

باستخدام هذا، يمكن للمستخدمين إنشاء غرفة جديدة ودعوة الأصدقاء على منصة مشاركة الصور وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى Facebook Messenger.يمكن لما يصل إلى 50شخصًا الانضمام إلى دردشة الفيديو وهذا يشمل أيضًا المستخدمين الذين ليسوا على Facebook.قالت إيرين إيجان، مديرة الخصوصية في فيسبوك: "يمكنك بدء غرفة من Messenger أو Facebook، وستتمكن قريبًا من إنشاء غرف والانضمام إليها من Instagram Direct و WhatsApp و Portal أيضًا.يتحكم الشخص الذي ينشئ الغرفة في الإعدادات الخاصة بمن يمكنه الانضمام، ومدى سهولة الغرفة هو العثور على ما إذا كان سيتم تمكين الرابط أو مشاركته.وفقًا للشركة، تم تصميم إعدادات الخصوصية الافتراضية لتكون متسقة مع ما تتوقعه في المكان الذي تنشئ فيه غرفة، على سبيل المثال الغرف التي تقوم بإنشائها من خلال مجموعة Facebook مفتوحة افتراضيًا لأعضاء تلك المجموعة.أضافت إيجان: "بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الغرف من خلال حسابك على Facebook أو تنضم كضيف، فإننا لا نشاهد أو نستمع إلى مكالماتك الصوتية أو المرئية".في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ Instagram أيضًا في طرح ميزة جديدة تسمى "أدلة" ، في محاولة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف التوصيات والمحتوى من منشئي المحتوى المفضلين لديهم.علامة التبويب "الأدلة" هي في الأساس علامة تبويب داخل ملف تعريف للمستخدم حيث يمكنهم إنشاء تحديثات تشبه المقالات من المشاركات ومقاطع الفيديو القديمة.يمكن أن تتضمن أيضًا مقاطع فيديو IGTV ذات التسميات التوضيحية والعناوين الصغيرة من أجل تسليط الضوء على موضوع معين.