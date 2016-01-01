شحنات Honor X Series تكسر حاجز 80 مليون وحدة على الصعيد العالمي

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شحنات Honor X Series تكسر حاجز 80 مليون وحدة على الصعيد العالمي

قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei منتصف هذا الأسبوع بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G ليكون بذلك العضو الأحدث في سلسلة Honor X Series الإقتصادية. وعلى ذكر ذلك، فقد أكد لنا الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Honor، السيد George Zhao أن سلسلة هواتف Honor X Series كسرت حاجز 80 مليون وحدة مُباعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أول عضو في تشكيلة Honor X Series في العام 2013 تحت إسم Honor 3X G750. وتمتاز هذه التشكيلة بشعبية كبيرة في الصين وأوروبا بفضل أدائها المميز وسعرها المعقول مع العلم بأن بعض الطرازات مثل Honor 8X و Honor 9X حصدت مبيعات كبيرة جدًا، فتشكيلة Honor 8X وحدها كسرت حاجز 15 مليون وحدة مُباعة.

الهاتف Honor X10 5G الجديد الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع يُعتبر هاتف 5G الأرخص في السوق حاليًا، فهو يُكلف إبتداءً من 270 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، من شأن ذلك أن يساهم في زيادة شحنات Honor X Series لتتخطى 100 مليون وحدة

المصدر: موقع الكترونى

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