

الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 مع شاشة 144Hz والمعالج +MediaTek Dimensity 1000 الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 مع شاشة 144Hz والمعالج +MediaTek Dimensity 1000

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 ليكون بذلك أول هاتف ذكي في العالم يستخدم المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek مؤخرًا.



الهاتف Vivo iQOO Z1 ليس هاتفًا جديدًا كليًا، فهو نفسه الهاتف Vivo iQOO Neo 3 الحالي بإستثناء أنه يستخدم المعالج +MediaTek Dimensity 1000. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Vivo iQOO Z1 يأتي بدوره مع تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبدعمها لمحتوى HDR10. وكما تلاحظون، فهذه الشاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.



الهاتف Vivo iQOO Z1 الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 3.1، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

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عمومًا، سيتم عرض الهاتف Vivo iQOO Z1 الجديد للبيع باللونين الأزرق الفاتح والأزرق والداكن، وسيكلف إبتداءً من 310 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 425 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 395 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo iQOO Z1 متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق في الصين إلى غاية 25 مايو. ومع ذلك، فليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي في حالة إذا كانت الشركة تخطط لذلك بالفعل.