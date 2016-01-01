الفيسبوك تستحوذ على منصة مشاركة الصور المتحركة Giphy مقابل 400 مليون دولار

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صورة الخبر: الفيسبوك تستحوذ على منصة مشاركة الصور المتحركة Giphy مقابل 400 مليون دولار
الفيسبوك تستحوذ على منصة مشاركة الصور المتحركة Giphy مقابل 400 مليون دولار

أعلنت الفيسبوك للتو أنها قامت بالإستحواذ على منصة مشاركة الصور المتحركة الشهيرة Giphy. وبحسب ما ورد، فقد كلفت هذه الصفقة شركة الفيسبوك حوالي 400 مليون دولار أمريكي مع هدف رئيسي يتمثل في دمج مكتبة Giphy في إنستاجرام والخدمات الأخرى المملوكة من قبل الفيسبوك.

بدأت الفيسبوك منذ فترة طويلة في دمج منصة Giphy التي تُستخدم لمشاركة وصنع وتحرير الصور المتحركة GIF في الخدمات الخاصة بها، بما في ذلك Facebook و Messenger و WhatsApp و Instagram. وتقول الفيسبوك أن حوالي 50 في المئة من حركة مرور Giphy تأتي من خدمات الشركة.

وبشكل أكثر تحديدًا، ستكون Giphy جزءًا من فريق إنستاجرام وسيسهل على المستخدمين مشاركة الصور المتحركة GIF في القصص والرسائل الخاصة. وبالنسبة لمستخدمي Giphy، فسوف تبقى الأمور كما هي في الوقت الراهن. لن يتم إجراء أي تغييرات على المنصة نفسها.

المصدر: موقع الكترونى

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