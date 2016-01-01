بعد سلسلة من التسريبات، كشفت سامسونج أخيرا عن هاتف جديد للفئة المتوسطة وهو Galaxy A21s، الذي يتميز عن A21 العادي بكاميرات أفضل وخيارات رام أكثر وبطارية أكبر.
يتمحور الهاتف حول شاشة سوبر أموليد 6.5 إنش بدقة +HD تضم كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجابكسل على شكل ثقب.
أما الكاميرات الخلفية فتأتي بإعداد أفضل، كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل وواسعة جدا 8 ميجابكسل وعمق 2 ميجابكسل وماكرو 2 ميجابكسل. وفي الأسفل أيضا، يوجد قارئ البصمة التقليدي.
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التعليقات على مواصفات هاتف Galaxy A21s الرسمية
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