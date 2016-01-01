

مواصفات هاتف Galaxy A21s الرسمية مواصفات هاتف Galaxy A21s الرسمية

بعد سلسلة من التسريبات، كشفت سامسونج أخيرا عن هاتف جديد للفئة المتوسطة وهو Galaxy A21s، الذي يتميز عن A21 العادي بكاميرات أفضل وخيارات رام أكثر وبطارية أكبر.



يتمحور الهاتف حول شاشة سوبر أموليد 6.5 إنش بدقة +HD تضم كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجابكسل على شكل ثقب.



أما الكاميرات الخلفية فتأتي بإعداد أفضل، كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل وواسعة جدا 8 ميجابكسل وعمق 2 ميجابكسل وماكرو 2 ميجابكسل. وفي الأسفل أيضا، يوجد قارئ البصمة التقليدي.

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المعالج ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز يأتي مع خيارات رام 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وسعات تخزين 32 أو 64 جيجابايت.البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بسرعة 15 واط، ويشتغل الهاتف بنظام أندرويد 10 من العلبة. على أن يبدأ الطرح بالأسواق العالمية يوم الجمعة 19 يونيو بسعر يبدأ من 200 يورو.