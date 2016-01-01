

يُتيح تطبيق واتساب للأعمال الآن للشركات مزامنة المعلومات من صفحاتها على فيس بوك يُتيح تطبيق واتساب للأعمال الآن للشركات مزامنة المعلومات من صفحاتها على فيس بوك

تطبيق واتساب للأعمال يُتيح الآن مزامنة معلومات الشركات على فيس بوك مباشرة من التطبيق.



يُتيح تطبيق واتساب للأعمال الآن للشركات مزامنة المعلومات من صفحاتها على فيسبوك



يتربّع واتساب على منصات المراسلة في العالم، وذلك مع أكثر من ملياري مستخدم نشط، وقبل عامين من الآن، أعلنت الشركة عن إتاحة تطبيق واتساب للأعمال “WhatsApp Business” الذي بدوره قدّم للشركات طريقة رائعة للتواصل مع العملاء، والآن ستُصبح الأمور أكثر بساطة للأنشطة التجارية، حيث سيكون بالإمكان ربط صفحة الشركة على فيس بوك بواتساب للأعمال، وذلك لمزامنة المعلومات منها وتشغيل إعلانات فيسبوك التي تُنقر على واتساب.

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بالتالي ومع هذه الإضافة، سيتمكّن مستخدمي WhatsApp Business من ربط صفحتهم على فيس بوك واختيار مزامنة التفاصيل مثل ساعات العمل وعنوان الموقع وروابط موقع الويب والمزيد.وللقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات الأعمال وصولًا إلى خيار الحسابات المرتبطة، كما ويمكنك اختيار أكثر من فئة لعملك من خلال الانتقال إلى إعدادات العمل ومن ثم الملف الشخصي للأعمال وصولًا إلى تعديل الملف الشخصي وانتهاءً بالفئات، حيث يمكنك مشاهدة التصنيفات التي تريد أن يراها عملاؤك والبحث عنها.أخيرًا، ستكون هذه الإضافة إضافة قوية لأصحاب الأعمال وذلك من خلال مساعدتهم على تسريع عبء العمل على الإنترنت، وسيتيح ربط الحسابات أيضًا للشركات تشغيل إعلانات فيس بوك، وتجدر الإشارة أنك ستحتاج إلى تحميل أحدث إصدار من فيس بوك وواتساب للأعمال لكي تستفيد من هذا الدعم.