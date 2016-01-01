ميزة Messenger rooms لمكالمات الفيديو تصل واتس آب فى إصدار تجريبى

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › ميزة Messenger rooms لمكالمات الفيديو تصل واتس آب فى إصدار تجريبى

صورة الخبر: ميزة Messenger rooms لمكالمات الفيديو تصل واتس آب فى إصدار تجريبى
ميزة Messenger rooms لمكالمات الفيديو تصل واتس آب فى إصدار تجريبى

أعلنت خدمة التراسل الفورى "واتس آب" اختبار ميزة دمج مؤتمرات الفيديو "غرف ماسنجر" Messenger Rooms من فيس بوك فى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، ووفق ما ذكر موقع WABetaInfo المتخصص فى رصد المزايا التجريبية فى تطبيق واتس آب، فإن خدمة التراسل الفورى أضافت "غرف الماسنجر" للنسخة التجريبية 2.20.163 من تطبيق واتس آب فى نظام أندرويد، وبأنها باتت متاحة لدول ومستخدمين محددين.

ويمكن الوصول إلى خيار إنشاء الغرفة من خلال الضغط على أيقونة "المشبك" الذى يتيح مشاركة الصور، والمستندات، وغيرها من الوسائط فى واتس آب.


ومن بين الخيارات المتاحة: خيار غرفة Room، وبالضغط على هذا الخيار يظهر خيار "متابعة فى Messenger لإنشاء غرفة"، وبالضغط عليه يُفتح تطبيق ماسنجر، حيث يمكن إنشاء الغرفة وإنشاء الرابط الخاص بها، ثم إعادة مشاركته عبر واتس آب ليُرسل مباشرة إلى جهة الاتصال التى اختير إنشاء الغرفة عندها، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وإلى جانب دمج اختصارات غرف ماسنجر فى الدردشة، أضافت واتس آب اختصارا آخر فى تبويب المكالمات، الذى يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود فعلا.

وكان عملاق التواصل الاجتماعى قد أعلن فى أبريل الماضى عن الخدمة، إلى جانب توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك فى مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجى المستجد.

وقالت فيس بوك أواخر الشهر الماضى فى بيان: إن خدمة غرف ماسنجر تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما فى المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك فى تصميم شبيه بما تقدمه خدمة "زووم" المنافسة.

وتمتاز خدمة غرف ماسنجر بأنها تتيح لمستخدمى فيس بوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدمى الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغى الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى.
جدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الحديثة من تطبيق واتس آب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبى على متجر جوجل بلاي.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميزة Messenger rooms لمكالمات الفيديو تصل واتس آب فى إصدار تجريبى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59709

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager