بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A21s ليكون بذلك الهاتف الإقتصادي الأحدث من الشركة. الهاتف Galaxy A21s الجديد تبنى نفس تصميم الهاتف Galaxy A21 ولكن مع كاميرا أفضل، والمزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة العشوائية، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh.
كما تلاحظون، الواجهة الأمامية لهذا الهاتف تضم شاشة كاملة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، في حين تضم واجهته الخلفية أربع كاميرات على شكل الحرف L في الركن الأيسر العلوي جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.
وبغض النظر عن التصميم، فقد كشفت لنا شركة سامسونج أن الهاتف Galaxy A21s الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة PLS TFT بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 850، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A21s، ويضم أربع كاميرات في الخلف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق