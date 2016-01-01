بكاميرا متحركة.. تعرف على أحد أفضل الهواتف القادمة قريبا!

بعد نجاح هاتفها الأخير وتصنيفه من بين أفضل الهواتف أداء لهذا العام، قررت شركة Poco طرح هاتف بمواصفات أفضل، وبسعر منافس.
وسيأتي هاتف Poco F2 Pro الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوع 500 شمعة، وأبعاد "20:9"، وتردد 60 هيرتزا، أما سعره فنحو 500 دولار.
أما معالج هذا الجهاز فثماني النوى من نوع snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وبتردد 2.8 غيغاهيرتز، وذاكرة الوصول العشوائي فيه من نوع LPDDR5 وبحجم 6/8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.1 بحجم 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، أما معالج الرسوميات فـ Adreno 650 المعروف بسرعته العالية في معاينة الصور والفيديوهات.
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