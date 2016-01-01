

بكاميرا متحركة.. تعرف على أحد أفضل الهواتف القادمة قريبا! بكاميرا متحركة.. تعرف على أحد أفضل الهواتف القادمة قريبا!

بعد نجاح هاتفها الأخير وتصنيفه من بين أفضل الهواتف أداء لهذا العام، قررت شركة Poco طرح هاتف بمواصفات أفضل، وبسعر منافس.



وسيأتي هاتف Poco F2 Pro الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوع 500 شمعة، وأبعاد "20:9"، وتردد 60 هيرتزا، أما سعره فنحو 500 دولار.



أما معالج هذا الجهاز فثماني النوى من نوع snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وبتردد 2.8 غيغاهيرتز، وذاكرة الوصول العشوائي فيه من نوع LPDDR5 وبحجم 6/8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.1 بحجم 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، أما معالج الرسوميات فـ Adreno 650 المعروف بسرعته العالية في معاينة الصور والفيديوهات.

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ومن أبرز ما حصل عليه Poco F2 Pro هو الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، والتي ثبتت على محور متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+13+5+2) ميغابيكسل، وحصلت على مستشعر متطور من نوع Sony IMX686، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8k عالية الدقة بمعدل 30 إطارا في الثانية.