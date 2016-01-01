هواتف سامسونج وشاومي الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2020

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صورة الخبر: هواتف سامسونج وشاومي الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2020
هواتف سامسونج وشاومي الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2020

رصد تقرير لشركة أبحاث السوق “استراتيجي أناليتيكس” هواتف أندرويد الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، والتي بلغ عددها 6 هواتف ذكية، أربعة منها من إنتاج سامسونج Samsung، والآخران من إنتاج شركة شاومي Xiaomi.

وجاء هاتف سامسونج جالاكسي إيه51 (Galaxy A51)، بإصداره الداعم لشبكات الجيل الرابع فقط، المركز الأول بين هواتف أندرويد الأكثر مبيعا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بنسبة 2,3% من إجمالي مبيعات هواتف أندرويد، حيث شحن منه أكثر من 6 مليون وحدة عالميا.

وفي المركز الثاني، جاء هاتف شاومي ريدمي 8 (Xiaomi Redmi 8)، بنسبة 1,9% من إجمالي مبيعات هواتف أندرويد لهذه الفترة، ثم هاتف سامسونج Galaxy S20+ بنسبة 1,7%، ثم هاتف سامسونج Galaxy A10s بنسبة 1,6%، ثم هاتف شاومي Redmi Note 8 بنسبة 1,6%، ثم هاتف سامسونج Galaxy A20s بنسبة 1,4%.

صورة الخبر: هواتف سامسونج وشاومي الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2020

المصدر: مشبك

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