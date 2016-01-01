

شركة آبل ستطلق نسخ آيباد رخيصة الثمن ونظارة واقع معزز (تسريبات) شركة آبل ستطلق نسخ آيباد رخيصة الثمن ونظارة واقع معزز (تسريبات)

قال المحلل التقني الشهير Ming-Chi Kuo أن شركة آبل في صدد إطلاق نسختين جديدتين من أجهزة الآيباد بأسعار معقولة أولها سيكون بشاشة 10.8 بوصة والآخر آيباد ميني ومن المرجح أن يأتي بشاشة أكبر من المعتاد قياس 9 بوصة.



وفي سلسلة توقعاته التي تأتي مكملة لتلك الخاصة بآيفون 12 قال أيضاً أن الشركة ربما تطلق نظارات واقع معزز ستحمل اسم Apple Glasses في عام 2022.



وتبعاً للتسريبات سيتم إطلاق آيباد آبل الجديد 10.8 بوصة ذو السعر المتوسط في النصف الثاني من العام الجاري 2020، حيث ليس من الواضح بعد ما إذا كان الآيباد القادم سيحل مكان خط الإنتاج القديم أم سيضاف ضمن فئة مغايرة كما سبق وحدث مع آيفون SE منخفض السعر.

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مع الأخذ بعين الاعتبار أن آيباد 10.2 بوصة يعد الأرخص في سلسة لوحيات الشركة بسعر 329 دولار بينما iPad Air قياس شاشة 10.5 بوصة يأتي بسعر 499 دولار، وهو ما يعني أن الآيباد الجديد يكون أكبر حجماً (10.8 بوصة) وكذلك آيباد ميني المتوقع مغ فرق واضح عن النسخة السابقة (7.9 بوصة) إلى 9 بوصة.لكن نسخة الميني لن تكون مخصصة للعام الجاري حيث من المتوقع ان يتم إطلاقها خلال العام القادم 2021.