قال المحلل التقني الشهير Ming-Chi Kuo أن شركة آبل في صدد إطلاق نسختين جديدتين من أجهزة الآيباد بأسعار معقولة أولها سيكون بشاشة 10.8 بوصة والآخر آيباد ميني ومن المرجح أن يأتي بشاشة أكبر من المعتاد قياس 9 بوصة.
وفي سلسلة توقعاته التي تأتي مكملة لتلك الخاصة بآيفون 12 قال أيضاً أن الشركة ربما تطلق نظارات واقع معزز ستحمل اسم Apple Glasses في عام 2022.
وتبعاً للتسريبات سيتم إطلاق آيباد آبل الجديد 10.8 بوصة ذو السعر المتوسط في النصف الثاني من العام الجاري 2020، حيث ليس من الواضح بعد ما إذا كان الآيباد القادم سيحل مكان خط الإنتاج القديم أم سيضاف ضمن فئة مغايرة كما سبق وحدث مع آيفون SE منخفض السعر.
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التعليقات على شركة آبل ستطلق نسخ آيباد رخيصة الثمن ونظارة واقع معزز (تسريبات)
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