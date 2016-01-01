

معلومات جديدة حول شاشات الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 تطفو على السطح معلومات جديدة حول شاشات الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 تطفو على السطح

بالأمس، كشفت لنا إحدى الشائعات أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيأتيان مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أننا رأينا هذه الميزة تشق طريقها إلى تشكيلة Galaxy S20 Series. ومع ذلك، عاد المصدر نفسه اليوم ببعض المعلومات الجديدة، وهي معلومات لن تُفرح محبي الهواتف الراقية المنخفضة التكلفة نسبيًا والشاشات ذات معدلات التحديث المرتفعة.



وفقا للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، السيد Ross Young، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.



وبالعودة إلى التقرير السابق، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

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أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.