كيف يمكنك حظر المكالمات الآلية والرسائل الإعلانية بهواتف أيفون؟

يتيح لك هاتف أيفون حظر المكالمات المزعجة والرسائل النصية الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني بدون استخدام تطبيقات جهات خارجية وذلك من خلال تطبيقات الهاتف أو الرسائل أو تطبيق FaceTime أو البريد بدون أن يعرف المرسل أنك فعلت ذلك، وفيما يلى طريقة حظر المكالمات العشوائية والرسائل النصية الإعلانية بهواتف أيفون التابعة لشركة أبل.







كيفية حظر رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو جهة اتصال:

يتيح لك نظام التشغيل IOS حظر أي شخص في 4 تطبيقات مختلفة مدمجة في هواتف أيفون، كما أن الخطوات متماثلة في كل تطبيق، وبمجرد حظر شخص ما في تطبيق واحد سيقوم النظام بحظر هذا الشخص في جميع التطبيقات الثلاثة الأخرى.

الحظر في تطبيق الهاتف:• افتح علامة التبويب (المكالمات الأخيرة) Recents.• ابحث عن رقم الهاتف أو جهة الاتصال التي تريد حظرها.• اضغط على رمز (i) بجوار رقم الهاتف المعنى.• اضغط على خيار (حظر هذا المتصل) Block This Caller، في الأسفل.• قم بتأكيد الاختيار.الحظر في تطبيق FaceTime• اضغط على رمز(i) بجوار جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد حظره.• قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، واضغط على خيار (حظر هذا المتصل) Block This Caller ثم قم بتأكيد الاختيار.الحظر في تطبيق الرسائل:• افتح المحادثة، واضغط على جهة الاتصال في أعلى الشاشة.• حدد رمز (i) ثم اضغط على الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.• قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، واضغط على خيار (حظر هذا المتصل) Block This Caller، ثم قم بتأكيد الاختيار.الحظر في تطبيق البريد:• افتح الرسالة التي تتضمن الشخص الذي تريد حظره.• اضغط على عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد حظره.• اضغط على خيار (حظر جهة الاتصال هذه) Block this Contact.إذا كنت لا تستخدم تطبيق آبل، وتستخدم تطبيقات (جيميل) أو Outlook، فلن يكون لحظر شخص ما في تطبيق البريد التابع لآبل أي تأثير على رسائله التي تظهر في بريدك الوارد.ماذا يحدث عندما تحظر شخصًا ما؟عندما يُحظر شخص ما في تطبيقات FaceTime أو الرسائل Messages أو تطبيق الهاتف، ستنتقل المكالمات الواردة مباشرة إلى البريد الصوتي، كما يمكن للشخص المحظور ترك رسالة تظهر لك في قسم البريد الصوتي في تطبيق الهاتف، ولكنها ستكون مخفية في قسم الرسائل المحظورة.كما سيؤدي حظر شخص ما في تطبيق البريد إلى انتقال رسائله إلى مجلد سلة المهملات لحساب البريد الإلكتروني المعني، بالإضافة لعدم ظهور الرسائل أو مكالمات تطبيق FaceTime في أجهزة آبل الخاص بك، ولن يتلقى الشخص الذي حظرته تنبيهًا يخبره بأنك قد حظرته.