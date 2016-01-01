Vivo iQOO Z1 5G يظهر في صور رسمية مما يكشف لنا عن تصميم الهاتف وألوانه

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صورة الخبر: Vivo iQOO Z1 5G يظهر في صور رسمية مما يكشف لنا عن تصميم الهاتف وألوانه
Vivo iQOO Z1 5G يظهر في صور رسمية مما يكشف لنا عن تصميم الهاتف وألوانه

كان الهاتف Vivo iQOO Z1 5G محورًا لعدد من الشائعات في الأونة الأخيرة بحيث أصبحنا نعلم بعض الأشياء عنه، واليوم أصبح بإمكاننا إضافة الصور الرسمية لهذا الهاتف إلى القائمة. هذه الصور الرسمية للهاتف Vivo iQOO Z1 5G وردتنا مباشرة من الحساب الرسمي لشركة Vivo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

هذه الصور الرسمية الجديدة تكشف لنا عن تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Vivo iQOO Z1 5G، وهي الواجهة التي إتضح الآن أنها ستضم وحدة مستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي تأوي ثلاث كاميرات وفلاش LED مزدوج. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية للهاتف، فقد حصلنا في وقت سابق على صور مسربة واقعية تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع شاشة كاملة تضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الركن الأيمن العلوي.

وبغض النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية الجديدة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Vivo iQOO Z1 5G سيكون متوفرًا باللونين الأزرق الداكن والفضي. عمومًا، سنتأكد كل من شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 5G على الأرجح في اليوم 19 من شهر مايو الجاري.

المصدر: موقع الكترونى

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