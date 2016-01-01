

لماذا يجب عليك اقتناء أحد هواتف ريلمي الذكية الجديدة؟ السعر الرائع أم المميزات لماذا يجب عليك اقتناء أحد هواتف ريلمي الذكية الجديدة؟ السعر الرائع أم المميزات

أصبحت علامة ريلمي realme، التجارية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في مصر، وهذا بفضل تقديمها لأداء قوي مع مزيج من التصميم الأنيق والأسعار الرائعة، واستطاعت الشركة إحداث ثورات مستمرة في صناعة الهواتف الذكية خلال جميع أسواقها حول العالم، كما تمكنت ريلمي realme من بناء منصة قوية تستمر في توليد أفضل التجارب للمستخدم.



وأطلقت شركة ريلمي realme سلسلة “ريلمي 6” realme 6، المكوّنة من هاتفي “ريلمي 6″ و”ريلمي 6 برو” في السوق المصري خلال الأيام الماضية، والذي يوفر مميزات ثورية بأسعار مناسبة مما يجعله متقدمًا على مُنافسيه بشكل كبير، وتتميز السلسلة بشاشة سلسة للغاية بتردد 90 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، مع شحن فلاش 30 وات، ومعالج Snapdragon 720G وهذا تحقيقًا لشعار العلامة التجارية (Dare to Leap).



وربما يسعنا القول بأن هاتف realme 6 يعتبر خليفة هاتف realme 5 pro، بفضل مميزاته الرائعة، وسعره المُنافس، حيث تم بيع وحدات كثيرة من الهاتف في وقت قصير جدًا في السوق المصري.

وقامت شركة ريلمي realme بعمل خطة استراتيجية لعام 2020 لمنافسة اللاعبين الرئيسيين في عملية صناعة الهواتف الذكية في مصر، وتستند تلك الاستراتيجية من ثلاث ركائز أساسية، هي توسيع شرائح الأسعار بدءًا من الهواتف الذكية للفئة الاقتصادية، فيما بعد إلى المستوى المتوسط، وأخيرًا المستوى الرائد، وكذلك التركيز بشكل أساسي في توفير خدمات ما بعد البيع التي تم إطلاقها رسميًا العام الماضي في فبراير، والتخطيط لفتح المزيد من خدمات ما بعد البيع الرسمية في مناطق مختلفة حول العاصمة من خلال توفير الصيانة مع عمليات التسليم السريع وخدمات الإصلاح السريع.تتيح هذه الخدمة فرصة لشركة ريلمي realme لتقديم منتج متكامل تمامًا يركز على تقديم تجربة خدمة عملاء عالية الجودة جنبًا إلى جنب مع تجربة الهاتف الذكي. وفي الوقت نفسه، يعد التنوع في الشرائح السعرية، هو أمرًا غاية في الأهمية لشركة realme كعلامة تجارية لتكون قادرة على الوفاء بوعدها بتجربة استخدام كاملة رائعة بجميع الأسعار.بالإضافة إلى إطلاق سلسلة realme 6 الملحقة بكاميرا 64MP Ultra وشاشة Ultra 90Hz أطلقت شركة realme أيضًا أحدث منتجاتها الرائعة وهي realme air buds والتي يُطلق عليه إنه “Real Seamless” وتقدم الآير بودز تجربة لاسلكية حقيقية خالية من أغلال الكابلات مما يمنحك حرية الاستماع للموسيقى بشكل متميز، حيث أخذت realme تجربة اللاسلكي إلى المستوى التالي. وتتميز بنقل مزدوج القناة مع وضع الاتصال التلقائي الفوري ومساعد Google المدمج وعمر البطارية لمدة 17 ساعة للاستماع بدون توقف مع الشحن اللاسلكي.ومن الجدير بالذكر أن هاتف realme 6 يأتي مع كاميرا Ultra بدقة 64 ميجابكسل مع شاشة Ultra 90Hz ويعتبر أول هاتف يأتي مع شاشة 90Hz Smooth تحت 4 ألاف جنيهًا، كما إن الهاتف يأتي بشريحتين، وسعة تخزين وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تشمل: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وشاحن فلاش 30 واط.وفي الوقت نفسه فإن realme 6 Pro يأتي مع 6 كاميرات، وشاشة 90Hz Ultra هوو أول هاتف مزود بـ 6 كاميرات تحت 6 آلاف جنيهًا ويشتهر بشاشته السلسة 90Hz وشحن فلاش 30 واط، ويأتي realme 6 Pro بنسخة واحدة فيالتخزين وذاكرة الوصول العشوائي وهي 8 + 128G. و يعتبر realme 6pro خليفة realme XT.وبالحديث عن أداء الهاتفين، فإن هاتف realme 6 يتم دعمه بواسطة معالج MediaTek Helio G90T والمصمم حصريًا ليكون هو جوهر تجربة ألعاب الهاتف الذكي بشكل قوي مع خواص الذكاء الاصطناعي، يقدم realme 6 تجربة سلسة لمحبي ألعاب الهاتف المحمول، هذا جنبًا إلى جانب مع شاشة فائقة السلاسة مقاس 6.5 بوصة مقاس 90 هرتز توفر نسبة شاشة إلى هيكل رائعة، ولدعم هذه الجودة يأتي الهاتف مع شحن فلاش 30 واط مع بطارية 4300 مللي أمبير التي تسهل وتحسن تجربة المستخدم.مع كاميرا أمامية فائقة الوضوح بدقة 16 ميجابكسل تفي باحتياجاتك من الصور السيلفي مع فتحة F2.0، كما تتميز بعدسة عريضة للغاية بزاوية 119 درجة وعدسة ماكرو وعدسة B&W Portrait.وفي الوقت نفسه realme 6 Pro يعتبر هو أول هاتف ذكي في العالم يتم إطلاقه مع معالج Snapdragon 720G.هذا المعالج مصنوع باستخدام عملية 8 نانومتر متقدمة مما يجعله أكثر قوة وفعالية، يحتوي Snapdragon 720G على تحسن بنسبة 10٪ في أداء وحدة المعالجة المركزية و 75٪ تحسن في أداء وحدة معالجة الرسومات مع شحن فلاش 30 واط الذي تمت ترقيته حديثًا، يمكن شحن بطارية realme بسعة 4300 مللي أمبير/ الساعة بالكامل خلال 60 دقيقة.مع الكاميرا المزدوجة، التي تحتوي على كاميرا سوني رئيسية عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع كاميرا IMX471 + 8MP 105 ° فائقة الزاوية.يتميز realme 6 Pro بأحدث كاميرا رباعية فائقة النقاء والوضوح والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة مقربة Zoom بدقة 12 ميجابكسل و 20 ميجابكسل و 8 ميجابكسل بزاوية عريضة للغاية 119 درجة وعدسة ماكرو.بجانب كل تلك المميزات فإن سلسلة 6 تأتي م واجهة realme UI المستندة إلى Android 10 تم تصميم realme UI جيدًا لتجربة Android محسنة وفريدة.لطالما كانت شركة realme داعمًا كبيرا للإبداع والشباب ويظهر هذا خلال تطويرها لكل منتج، وبهذ الصدد أعلنت realme عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي والتي تعد فرصة لكل مستخدمي الهواتف المحمولة لمشاركة شغفهم بالتصوير الفوتوغرافي، باستخدام ميزات كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بهم خلال شهر رمضان بحيث يمكن التقاط اللحظات السعيدة التي يتم الاحتفال بها خلال الشهر الكريم، وبدأت المسابقة في 24 أبريل حتى 11 مايو 2020.وستكون المسابقة على حساب realme egypt عبر Instagram وتتضمن 3 مراحل تلتزم كل مرحلة منهم بموضوع مختلف.وسيكون هناك 3 فائزين، كما سيتم الإعلان عن الجائزة الكبرى في 14 مايو، كما تشمل الجائزة هواتف Realme 6 وجائزة كبرى تبلغ 10000 جنيه مصري.



