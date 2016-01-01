منصة هواوي EMUI تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية

أعلنت هواوي Huawei عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطاني للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوي أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم حاصلة على هذه الشهادة.
توفر هواوي خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم. ولن يتم إرسال بيانات المستخدمين الشخصية إلى هواوي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. ولإخفاء هوية البيانات الشخصية الحساسة التي تم جمعها تستخدم هواوي تقنية الخصوصية التفاضلية لإضافة تشويش عشوائي إلى البيانات، ولن تستطيع هواوي بهذه الطريقة الحصول على بيانات المستخدم الفعلية. ويتم عرض الإحصائيات فقط عندما يتم دمج بيانات مستخدم واحد مع بيانات العديد من المستخدمين الآخرين وعندها يتم احتساب الضوضاء العشوائية. وبهذه الطريقة، لن تستطيع هواوي تحديد مستخدم معين من خلال البيانات التي تم جمعها، مما يمكّنها من تلبية متطلبات التفتيش لنظام إدارة أمن معلومات المنتج ونظام إدارة حماية الخصوصية.
تعتبر هواوي الأمن السيبراني وحماية الخصوصية من أولوياتها القصوى وتدمج حماية الخصوصية في سلسلة عملياتها بأكملها بدءاً من تصميم الأجهزة الذكية وطوال عملية البحث والتطوير الكاملة للبرامج وإدارة التقنيات والأفراد. تم اعتماد حماية خصوصية المستخدم لديها من قبل العديد من المؤسسات الموثوقة حول العالم، بما في ذلك ePrivacyseal GmbH، أحد أكثر الكيانات التجارية تأثيراً في منح شهادة حماية الخصوصية في أوروبا.
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