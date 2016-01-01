

ريلمي تطلق الهاتفين الذكيين الجديدين Narzo 10 و10A.. تعرف على مواصفاتهما وسعرهما ريلمي تطلق الهاتفين الذكيين الجديدين Narzo 10 و10A.. تعرف على مواصفاتهما وسعرهما

أعلنت شركة ريلمي Realme، العلامة التجارية سريعة النمو في عالم الهواتف الذكية، عن الهاتفين الذكيين الجديدين “نارزو 10″ Narzo 10 و”نارزو 10إيه” Narzo 10A، والذي تأجل إطلاقهما بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا، حيث كان مقررا إطلاقهما في 26 مارس الماضي.



ويعتبر هاتف ريلمي “نارزو 10” نسخة معدلة من هاتف ريلمي 6آي Realme 6i، في حين يبدو هاتف ريلمي “نارزو 10إيه” Narzo 10A كإصدار جديد من هاتف ريلمي سي3 (Realme C3).



مواصفات وسعر هاتف ريلمي نارزو 10 (Realme Narzo 10)

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الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6,5 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة الشاشة إلى جسم الهاتف 82,3%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع طبقة حماية من جوريلا جلاس 3.نظام التشغيل: واجهة المستخدم Realme UI، أندرويد 10.المعالج: ميدياتك هليو MediaTek Helio G80 (12 nm).معالج الفيديو: مالي Mali-G52 MC2.الذاكرة العشوائية (رام): 4 جيجابايت.السعة الداخلية: 128 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية microSDXC.الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0، تدعم ميزة HDR، وبانوراما، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة للغاية 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل، وعدسة أبيض/أسود 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ودعم HDR، وبانوراما، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.البطارية: 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، والشحن العكسي.موعد الطرح بالأسواق: 18 مايو 2020.السعر: حوالي 150 يورو (2,600 جنيها مصريا تقريبا).مواصفات وسعر هاتف ريلمي نارزو 10إيه (Realme Narzo 10A)الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6,5 بوصة، ودقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 82,7%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع طبقة حماية بزجاج جوريلا جلاس 3.نظام التشغيل: واجهة المستخدم Realme UI 1.0، أندرويد 10.المعالج: ميدياتك هليو MediaTek Helio G70 (12 nm).معالج الفيديو: مالي Mali-G52 2EEMC2.الذاكرة العشوائية (رام): 3 جيجابايت.السعة الداخلية: 32 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية microSDXC.الكاميرا الأمامية: 5 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، مع دعم HDR، وبانوراما، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 12 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل، وعدسة ثالثة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ودعم HDR، وبانوراما، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.البطارية: 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، والشحن العكسي.موعد الطرح بالأسواق: 22 مايو 2020.السعر: حوالي 100 يورو (1,700 جنيها مصريا تقريبا)