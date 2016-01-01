

حجز 3000 هاتف 9x lite من هونر خلال 3 أيام من الإطلاق حجز 3000 هاتف 9x lite من هونر خلال 3 أيام من الإطلاق

كشفت شركة هونر عن حجز ثلاثة آلاف هاتف Honor 9x lite من نفس النوع خلال ثلاثة أيام فقط من طرحه في السوق المصرية، وبعد الإعلان عنه في حفل عبر الإنترنت.







أكدت هونر أن هذا يؤكد ثقة العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعرية، خصوصًا وأنه الهاتف الأرخص مقابل امكانياته مقارنة بالهواتف

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المنافسة وانطلق بسعر 2888 جنيهًا.كانت شركة Honor قد أوضحت أن أول حاجزي الهاتف سيخصص لهم هدية عبارة عن "باور بانك"، وسيتم فتح باب الأسواق للهاتف المنتظر خلال أيام.ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر، أبرزها المادة المصنع منها الجهازوهى الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينية 128جيجا، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.كما أنه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.