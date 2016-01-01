قامت شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi Note 10 في شهر نوفمبر من العام الماضي بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم يضم كاميرا أساسية تمتاز بدقة 108 ميغابكسل. هذا الهاتف، أبصم على أداء جيد في السوق ويُتوقع أن يستمر في ذلك لبقية هذا العام على الرغم من وصول شقيقه الإقتصادي Xiaomi Mi Note 10 Lite.
أما وقد قلنا ذلك، فعلى الرغم من الأداء المميز للهاتف Xiaomi Mi Note 10 في السوق، فهو لم يحصل بعد على تحديث Android 10، ولكن هذا تغير الآن، لأن شركة Xiaomi بدأت رسميًا اليوم بإطلاق الإصدار الأحدث من نظام Android 10 للهاتف Xiaomi Mi Note 10. هذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، ويجلب معه واجهة MIUI 11 التابعة لشركة Xiaomi، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.
هذا التحديث يبلغ حجمه 2.6 جيجابايت ويحمل البنية رقم MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM، وهو متوفر حاليًا في بعض المناطق مثل الصين وروسيا والهند وأوروبا، ولكن من المفترض أن يصل لبقية ملاك Xiaomi Mi Note 10 في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.
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التعليقات على الهاتف Xiaomi Mi Note 10 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MIUI 10
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