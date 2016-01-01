

الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف

ظهر في الشهر الماضي هاتف جديد يُدعى Vivo Y50 في جنوب شرق آسيا، والآن إتضح أن هناك نسخة أرخص من هذا الهاتف تُدعى Vivo Y30 قادمة في الطريق. لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف، ولكن تم بالفعل إدراج هذا الهاتف على متجر Lazada الماليزي مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة.



المعلومات المُدرجة في المتجر المذكور آنفًا تشير إلى أن الهاتف Vivo Y30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.47 إنش وبدقة +HD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز . وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.



هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo سيضم كذلك كاميرًا أمامية في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

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الهاتف Vivo Y30 الجديد سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.