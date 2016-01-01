الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف

صورة الخبر: الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف
الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف

ظهر في الشهر الماضي هاتف جديد يُدعى Vivo Y50 في جنوب شرق آسيا، والآن إتضح أن هناك نسخة أرخص من هذا الهاتف تُدعى Vivo Y30 قادمة في الطريق. لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف، ولكن تم بالفعل إدراج هذا الهاتف على متجر Lazada الماليزي مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة.

المعلومات المُدرجة في المتجر المذكور آنفًا تشير إلى أن الهاتف Vivo Y30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.47 إنش وبدقة +HD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز . وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo سيضم كذلك كاميرًا أمامية في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Vivo Y30 الجديد سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الهاتف Vivo Y30 سيصل في المستقبل القريب وسيضم أربع كاميرات في الخلف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66035

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager