طرد الماء المتسرب لمكبر صوت الآيفون

رغم أن هواتف آيفون الحديثة تأتي مع مقاومة الماء حتى أعلى معيار وهو IP68، فإنّ وضع الهاتف في الماء قد يجعل مكبر صوت الآيفون مكبتا والصوت الخارج منه مكتوما، وهنا يأتي دور أحد الاختصارات.
الاختصارات جاءت كجزء من تطبيق Shortcuts مع iOS 12 لتسمح للمطورين باختزال مهام معقدة في أمر واحد يسمى الاختصار، والاختصار المستخدم هنا عبارة عن نغمة عالية التردد تشتغل لمدة 10 ثوان لطرد الماء المتسرب لسماعة مكبر الصوت.
1) تثبيت الاختصار
اسم الاختصار هو Water Eject (رابط التحميل) – ادخل على الرابط وانقر على زر احصل على الاختصار أو Get Shortcut.
يمكنك الوصول للاختصار كغيره من مكتبة تطبيق Shortcuts، كما يمكنك إضافة أمر خاص لسيري لتفعيل الاختصار بعد تسميته، كما يمكنك إضافته للشاشة الرئيسية.
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