

طرد الماء المتسرب لمكبر صوت الآيفون طرد الماء المتسرب لمكبر صوت الآيفون

رغم أن هواتف آيفون الحديثة تأتي مع مقاومة الماء حتى أعلى معيار وهو IP68، فإنّ وضع الهاتف في الماء قد يجعل مكبر صوت الآيفون مكبتا والصوت الخارج منه مكتوما، وهنا يأتي دور أحد الاختصارات.

الاختصارات جاءت كجزء من تطبيق Shortcuts مع iOS 12 لتسمح للمطورين باختزال مهام معقدة في أمر واحد يسمى الاختصار، والاختصار المستخدم هنا عبارة عن نغمة عالية التردد تشتغل لمدة 10 ثوان لطرد الماء المتسرب لسماعة مكبر الصوت.



1) تثبيت الاختصار

اسم الاختصار هو Water Eject (رابط التحميل) – ادخل على الرابط وانقر على زر احصل على الاختصار أو Get Shortcut.



يمكنك الوصول للاختصار كغيره من مكتبة تطبيق Shortcuts، كما يمكنك إضافة أمر خاص لسيري لتفعيل الاختصار بعد تسميته، كما يمكنك إضافته للشاشة الرئيسية.

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مكبر صوت الآيفونيمكنك تفعيل الاختصار بالنقر عليه فقط أو إعطاء أمر لسيري، لتظهر قائمة منبثقة بها خيار Begin Water Ejection الذي يجب النقر عليه لتفعيل الاختصار.طرد الماء المتسرب لمكبر صوت الآيفون 2يبدأ عمل الاختصار بصوت فرقعة حاد يتبعه نغمة حادة جدا، فإن كان قد تسرب ماء لداخل السماعة، يجب أن تراها تتسرب للخارج أو تخرج على شكل رذاذ. كما بالصورة:مكبر صوت الآيفونيُذكر أن هواتف iPhone 7 حتى iPhone X تدعم مقاومة الماء IP67، أما iPhone XS إلى iPhone 11 Pro فتدعم المعيار الأعلى IP68، وكلاهما ليس عازلا حقيقيا للماء، بل هي مجرد مقاومة بدرجات متفاوتة، وينصح دائما بتجنيب وضع الهواتف في الماء، حيث لا يغطي الضمان على الهواتف التضرر الحادث بسبب تسرب الماء داخلها.