طريقة تحويل الفلاش إلى لمبة إشعارات في هواتف سامسونج

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طريقة تحويل الفلاش إلى لمبة إشعارات في هواتف سامسونج

تفتقد هواتف سامسونج الحديثة إلى لمبة الإشعارات، ولا يعلم الكثير عن الخيار البديل الذي يسمح باستخدام الفلاش كلمبة إشعارات، حيث يومض بشكل متقطع عند وصول إشعارات، وفي حالة وجود إشعارات غير مقروءة.

الميزة موجودة في هواتف سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 7 فما أحدث، وستجدها نافعة للهواتف التي تأتي بثقب الكاميرا والنوتش، لافتقادها لمبة الإشعارات.

لتفعيل الميزة، توجه إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > إعدادات متقدمة > إشعارات الفلاش أو Flash Notifications، وثم بتفعيل “فلاش الكاميرا” أو Cameral Flash.


وهكذا عندما يصلك إشعار يومض الفلاش، وفي الليل قد يكون الضوء ساطعا ومزعجا، لذا ننصح بوضع وجه الهاتف للأعلى. أيضا جرّب تخفيف درجة سطوع الفلاش.

المصدر: قل و دل

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