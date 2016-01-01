

حيل ذكية تخبرك من قام بحظرك على واتسآب.. فيديو حيل ذكية تخبرك من قام بحظرك على واتسآب.. فيديو

يعد واتسآب WhatsApp، واحدًا من أهم تطبيقات المحادثة الفورية، نظرا لما يقدمه من خصائص في المراسلات الكتابية والمحادثات الصوتية، ومكالمات الفيديو، وإرسال الملفات المتنوعة، والذي حقق نجاحا باهرا خلال السنوات الماضية منذ استحواذ شركة فيسبوك عليه عام 2014، جعل مستخدموه الذين يتجاوز عددهم مليار ونصف شخص لا يفضلون غيره.



وفي بعض الأحيان، يشعر مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، بالحيرة حين لا يتمكنوا من إرسال رسالة لأحد أصدقائهم، أو مشاهدة صورته الشخصية، وحتى الحالة أو الـ status، وهنا يتساءل المستخدم أذا ما كان هذا الصديق قام بحظره.



ويعتقد بعض الأشخاص أن عدم رؤية الملف الشخصي لصديق ما ضمن جهات اتصاله على واتساب، أن صاحب هذا الملف قام بحظره بالفعل لكنه ليس متأكد من ذلك، ففي بعض الأحيان لا تظهر لبعض جهات الاتصال على واتسآب صورة للملف الشخصي أو حتى أخر ظهور لها على التطبيق.

قد يعجبك أيضا... loading...

ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق لمعرفة أذا تم حظرك على واتسآب أم لا، إليك بعض الخطوات وفقا لمقطع فيديو نشره موقع "360 gadgets".1. آخر ظهور و صورة للملف الشخصي: إذا تم حظرك من قِبل شخص ما، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور له على التطبيق أو صورة الملف الشخصي الخاصة به، ولكن ذلك ليس مؤكدا ففي حالة عدم تسجيل ذلك المستخدم لرقم هاتفك ضمن جهات اتصال هاتفه، فلن تتمكن أيضًا من رؤية آخر ظهور له على التطبيق و صورة ملفه.2. الرسالة: إذا قام أحد جهات الاتصال بحظرك، حين تقوم بإرسال رسالة له عبر التطبيق فلن يتم تسليمه رسالتك المرسله إليه، حيث ستظهر لك علامة (صح) واحدة فقط على الرسالة، ولن يتم تسليمها إليه حتى وأن قام بإلغاء الحظر.3. إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو: سواء كانت مكالمة صوتية أو مرئية عبر واتسآب، سيكتب لك التطبيق "جارى الاتصال" ولكن لن تصل المكالمة إلى الشخص الذي حظرك.4. إنشاء مجموعة واتسآب: هذه الخطوة هي التى تأكد لك فعلا أذا قام شخص ضمن جهات اتصالك بحظرك على تطبيق واتسآب أم لا، كل ما عليك فعله هو إنشاء مجموعة جديدة على "واتسآب"، وإضافة جهة الاتصال تلك وعند محاولتك لإضافتها، سوف يخبرك التطبيق أنه لا يمكنك إضافة هذه الجهة، وستظهر لك رسالة تقول "تعذر إضافة جهة الاتصال هذه إلى المجموعة"، فقد تم حظرك بالتأكيد.