شفت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد في اليوم 20 من شهر مايو الجاري سيحمل إسم Honor X10، وأكدت لنا كذلك من خلال ملصق تشويقي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
لم تكشف لنا الشركة الصينية عن أي معلومات أخرى حول الهاتف Honor X10، ولكن بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد حصلنا بالفعل على فكرة حول تصميم هذا الهاتف والمواصفات التقنية الكاملة التي سيأتي بها.
وكما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Honor 10X الجديد سيتبنى نفس لغة التصميم المعتمدة في تشكيلة Honor 30 Series الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، فالهاتف Honor X10 الجديد يضم بدوره وحدة مستطيلة تأوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.
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التعليقات على Honor تُحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Honor X10
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