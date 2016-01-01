

Honor تُحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Honor X10 Honor تُحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Honor X10

شفت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد في اليوم 20 من شهر مايو الجاري سيحمل إسم Honor X10، وأكدت لنا كذلك من خلال ملصق تشويقي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



لم تكشف لنا الشركة الصينية عن أي معلومات أخرى حول الهاتف Honor X10، ولكن بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد حصلنا بالفعل على فكرة حول تصميم هذا الهاتف والمواصفات التقنية الكاملة التي سيأتي بها.



وكما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Honor 10X الجديد سيتبنى نفس لغة التصميم المعتمدة في تشكيلة Honor 30 Series الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، فالهاتف Honor X10 الجديد يضم بدوره وحدة مستطيلة تأوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Honor 10X سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Honor 10X القادم سيضم أيضًا أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.وكما يوحي إسمه، فالهاتف Honor X10 سيصل في الأساس لخلافة الهاتف Honor 9X الحالي، وبالتالي فنحن نتوقع أن يُكلف نحو 1000 يوان صيني، وهو ما يُعادل 145 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.