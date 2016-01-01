

Xiaomi تحتفل بتخطي مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series لحاجز 30 مليون وحدة Xiaomi تحتفل بتخطي مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series لحاجز 30 مليون وحدة

العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi لديها سبب للإحتفال اليوم، فقد وصلت إلى 30 مليون وحدة مُباعة من تشكيلة هواتف Redmi Note 8 Series، والتي تشمل Redmi Note 8 و Redmi Note 8T و Redmi Note 8 Pro مع العلم بأن الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro وصلا إلى قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا في العالم في الربع الرابع من العام 2019.



تم الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل المدير العام للعلامة التجارية الصينية، السيد Lu Weibing. وذكر أنه تم بيع مليون وحدة في شهر واحد، وفي الشهر التالي وصلت المبيعات إلى 5 ملايين وحدة عندما تم إطلاق الهاتفين على الصعيد العالمي، وتم كسر حاجز 10 ملايين وحدة في ربع عام، وإستغرق الأمر 5 أشهر للوصول إلى 20 مليون وحدة.



تم الإعلان عن التشكيلة في اليوم 29 من شهر أغسطس من العام الماضي، وقد كان Redmi Note 8 Pro أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا بدقة 64 ميغابكسل ولكنه لم يُعرض للبيع سوى في شهر سبتمبر. منذ ذلك الحين، تقوم شركة Xiaomi ببيع أكثر من 120 آلف وحدة في اليوم، كل يوم.