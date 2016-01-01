فيس بوك يطرح روبوت جديدا للدردشة لمنافسة جوجل.. اعرف التفاصيل

أطلقت فيس بوك روبوت دردشة جديد تدعى أنه قادر على إظهار التعاطف والمعرفة والشخصية عند التفاعل مع البشر، وبحسب الشركة فقد جرى تدريب (بليندر) Blender باستخدام المحادثات العامة المتاحة، التي تضمنت 1.5 مليار مثال تدريبي على المحادثات البشرية.
وقالت عملاقة التواصل الاجتماعى إن 49 في المئة من الناس يفضلون التفاعل مع روبوت الدردشة بدلًا من التفاعل مع شخص آخر، لكن الخبراء يقولون إن تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) باستخدام منصة، مثل (ريديت) Reddit، له عيوبه.
وظهرت مشاكل عديدة خلال المحادثات الأطول، ويستجيب Blender أحيانًا بلغة مسيئة، وفي أوقات أخرى يختلق الحقائق تمامًا، وقال الباحثون إنهم يأملون أن تعالج النماذج الأخرى بعض هذه القضايا، فيما قال متحدث باسم فيس بوك: “نعتقد أن إطلاق النماذج أمر ضروري لتمكين رؤى كاملة وموثوق بها لقدراتهم”.
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