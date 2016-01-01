يعد تطبيق واتس آب من بين تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا فى العالم، ويأتي مع الكثير من الميزات مثل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والتسجيل الصوتي وحتى يسمح للأشخاص لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية عبر الإنترنت.
لكن الآن، لتلبية احتياجات جمهور أوسع، أطلق فيس بوك أيضًا إصدارًا على الويب من واتس آب، ولكنه بالتأكيد ليس غنيًا بالميزات مثل التطبيق، ولكي نكون أكثر تحديدًا، يفتقد واتس آب على منصة الويب إلى واحدة من أهم الميزات، وهي القدرة على إجراء مكالمات الفيديو والصوت.
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الراحة والاستقرار الذي يوفره الكمبيوتر أفضل بكثير من الهاتف الذكي، لذلك إذا كنت تتطلع إلى إجراء مكالمات فيديو واتس آب من كمبيوتر يعمل بنظام Windows فهناك حيلة بسيطة يمكن من خلالها القيام بذلك كما يلى:
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التعليقات على بالخطوات.. كيف يمكنك إجراء مكالمات فيديو على واتس آب عبر الكمبيوتر؟
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