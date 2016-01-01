

طريقة تثبيت خلفيات MIUI 12 المتحركة على هواتف أندرويد طريقة تثبيت خلفيات MIUI 12 المتحركة على هواتف أندرويد

إحدى مزايا واجهة شاومي الجديدة، MIUI 12، خلفيات حيّة لصور فضائية، عند فتح القفل، تنتقل الصورة من الفضاء إلى لقطة جوية بالقرب من سطح الأرض.



وقد قام فريق XDA Developers باستخراج الخلفيات وجعلها مناسبة للتحميل على أجهزة أندرويد.



خطوات تثبيت خلفيات MIUI 12

1- حمل ملف Zip (حجمه 297 ميجابايت) الذي يحتوي على الخلفيات من هنا، ثم قم باستخراجها.

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2- اضغط على ملفات APK المستخرجة، ثم اختر التثبيت (Install).. كرر عمل ذلك لكل ملف على حدة.3- قم بتحميل تطبيق Wallpapers app المنشور بواسطة جوجل في متجر بلاي.. فبواسطته يمكنك فتح الخلفيات التي تم تثبيتها.4- افتح تطبيق Wallpapers app واسحب للأسفل حتى تجد قسم الخلفيات الحية أو Live wallpapers. قم بفتحه، وستجد خلفيات MIUI 12 باسم Super Wallpapers.5- اختر ما تحب من الخلفيات ثم اضغط على زر إعداد كخلفية أو Set wallpaper، وتأكد من اختيارها لكلا من شاشة القفل والشاشة الرئيسية.6- بعض هواتف شاومي لا يمكنها فتح الصور حتى تقوم بضبطها كخلفية، حينها سينصح بتثبيت تطبيق Activity Launcher إلى جانب تطبيق Wallpapers app من جوجل السابق الإشارة إليه.7- بعد تثبيت التطبيقين في حالة أجهزة شاومي التي لا تدعم عرض الصور، افتح Activity Launcher، وابحث عن كلمة “Wallpapers”، قم بفتح القائمة واختر أول خيار، والذي من المفترض أن ينقلك إلى Wallpapers app على الفور، ومن هناك يمكنك ضبط خلفيات Super Wallpapers كخلفية هاتفك.