

شاهد الهاتف Nubia Red Magic 5G يخضع لعدد من إختبارات الصلابة في هذا الفيديو شاهد الهاتف Nubia Red Magic 5G يخضع لعدد من إختبارات الصلابة في هذا الفيديو

في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف iPhone SE 2020. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف Nubia Red Magic 5G لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.



في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Nubia Red Magic 5G ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة ZTE إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف في حالة إذا لم يتم إستخدام غطاء واقي.



وبالنسبة لهيكل الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن بإستثناء بعض العناصر مثل أزرار الكتف. وتضمن إختبار الخدش الواجهة الخلفية للهاتف والتي إتضح أنها غير قابلة للخدش بسهولة على الرغم من أنها مغطاة بالزجاج. عدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش بسهولة أيضًا.

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في إختبار الحرق، إستمر الهاتف Nubia Red Magic 5G لنحو 25 ثانية قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي للآسف تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف Nubia Red Magic 5G متين للغاية على غرار العديد من هواتف الألعاب المتاحة في السوق اليوم، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.يبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف Nubia Red Magic 5G أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.