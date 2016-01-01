Infinix تطلق سلسلة NOTE 7 عبر الإنترنت.. ونفاذ الكمية في دقائق

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Infinix تطلق سلسلة NOTE 7 عبر الإنترنت.. ونفاذ الكمية في دقائق

كشفت Infinix، النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7 عبر حدث ضخم لإطلاق المنتج عبر الإنترنت في مصر، وقد حققت الشركة نجاح كبير اعتبرته ثقة من المستهلك المصري في منتجاتها، فقد نفذت كمية الهواتف التي عرضتها من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال دقائق من بداية حفل الإطلاق.

قال بنجامين مدير انفينكس موبايل: "نحن سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من

أوائل المستخدمين حول العالم الذي يجرب هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى إعجابه، فقد وضعنا فية أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، والتي لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة".

ألقى أندري روان مدير العلامة التجارية لإنفينكس في شمال أفريقيا، خلال الحدث الضوء على رحلة

Infinix التجارية في مصر والطفرة التكنولوجية التي أحدثتها في فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، مؤكدًا سعي انفينكس المستمر لوضع المستخدم المصري فى طلعية المستخدمين حول العالم لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال منتجاتها المتميزة بأسعار مقبولة لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر.


شرح عمرو السروجي مدير المنتجات في شركه انفينكس مصر، أهم مميزات هاتف infinix Note 7 الجديد، موضح أنه يتميز بتصميم أنيق وعصري، مشيرًا إلى أنه سيلبي احتياجات المستخدمين في مجموعة واسعة من السيناريوهات اليومية للاستخدام العادي والمهني.

المصدر: الوفد

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