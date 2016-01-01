كشفت Infinix، النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7 عبر حدث ضخم لإطلاق المنتج عبر الإنترنت في مصر، وقد حققت الشركة نجاح كبير اعتبرته ثقة من المستهلك المصري في منتجاتها، فقد نفذت كمية الهواتف التي عرضتها من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال دقائق من بداية حفل الإطلاق.
قال بنجامين مدير انفينكس موبايل: "نحن سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من
أوائل المستخدمين حول العالم الذي يجرب هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى إعجابه، فقد وضعنا فية أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، والتي لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Infinix تطلق سلسلة NOTE 7 عبر الإنترنت.. ونفاذ الكمية في دقائق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق