الكشف عن سعر ومواصفات الهاتف Oppo A92 قبيل الإعلان الرسمي

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صورة الخبر: الكشف عن سعر ومواصفات الهاتف Oppo A92 قبيل الإعلان الرسمي
الكشف عن سعر ومواصفات الهاتف Oppo A92 قبيل الإعلان الرسمي

رأينا مجموعة من التسريبات للهاتف Oppo A92 في الفترة الماضية. حاليًا، ليست هناك أي معلومات رسمية حول هذا الهاتف من شركة Oppo، ولكن تم الآن رصد هذا الهاتف وهو معروض للطلب المسبق على متجر Lazada.

كما تلاحظون في الصور، الهاتف Oppo A92 يضم شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف. وبصرف النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية تكشف لنا كذلك أن الهاتف Oppo A92 سيصل بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأزرق السماوي والأرجواني.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تأكد أن الهاتف Oppo A92 يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

هذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة ColorOS 7.1.

متجر Lazada يطلب ما يُعادل 245 يورو مقابل الهاتف Oppo A92، ومن المتوقع أن يتم عرضه بنفس السعر تقريبًا في الأسواق العالمية الأخرى.

صورة الخبر: الكشف عن سعر ومواصفات الهاتف Oppo A92 قبيل الإعلان الرسمي

المصدر: موقع الكترونى

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