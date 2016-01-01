

Xiaomi تُحدد رسميًا موعد خروج الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro من الصين Xiaomi تُحدد رسميًا موعد خروج الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro من الصين

قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق هواتفها الذكية الأحدث الموجهة للاعبين في الصين في شهر مارس، والآن قررت الشركة الصينية أخيرًا إطلاقها في أوروبا. سيتم عرض الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro للبيع في أوروبا في اليوم الثامن من شهر مايو الجاري.



لم يتم بعد الكشف عن أسعار الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro في القارة العجوز، ولكن بناءً على عادات BlackShark في الماضي، فنحن نتوقع أن يدفع المستهلكين مقابل ما يحصلون عليه من مواصفات تقنية مع العلم بأن هذين الهاتفين يأتيان بأحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم.



للتذكير، الهاتف BlackShark 3 يستهدف عشاق الألعاب المحمولة الذين يتطلعون للحصول على هاتف رائد مميز من حيث التصميم والمواصفات التقنية لمساعدتهم على تقديم أفضل أداء ممكن أثناء تشغيل ألعابهم المفضلة.

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في الواجهة الأمامية، هناك شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وإثنين من مكبرات الصوت، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. وتدعي شركة BlackShark أنها تمكنت من تقليص زمن الإستجابة.تحت الغطاء، هناك المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، و8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.0. ولإظهار مدى فعالية هذه المكونات في تعزيز الأداء، فقد تمكن الهاتف BlackShark 3 من تسجيل أكثر من 600 آلف نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu مما يجعله الهاتف الأسرع على هذه المنصة على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم ترقية نظام التبريد في الهاتف BlackShark 3 الجديد إلى إصدار أحدث يأتي مع لوحة وأنبوب للتبريد بالسائل من أجل الإدارة المثلى للحرارة.وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فالهاتف BlackShark 3 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف BlackShark 3 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4720mAh، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.وبغض النظر عن الهاتف BlackShark 3، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark بالكشف أيضًا عن الهاتف BlackShark 3 Pro، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف BlackShark 3 بإسثتناء أنه حصل على شاشة أكبر بحجم 7.1 إنش وبدقة +QuadHD، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.وعلى عكس BlackShark 3 العادي، فالهاتف BlackShark 3 Pro الجديد من شركة Xiaomi يضم أزرار كثف ميكانيكية منبثقة، وهو الحل الذي من شأنه أن يوفر تحكم دقيق وردود فعل مميزة.يبدو أن أزرار الكتف ستكون مستوية مع إطار الهاتف عندما لا تكون قيد التشغيل ويمكن أن تنبثق عندما يكون اللاعب في حاجة إليها كما يتضح في الفيديو التشويقي. ووفقا لحساب BlackShark الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فسوف يصل طول كل زر إلى 21 ملمتر. وتقول الشركة كذلك أن هذه الأزرار قادرة على تحمل أكثر من 300 آلف عملية إنبثاق وأكثر من مليون نقرة.