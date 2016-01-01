قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، إن هاتف iPhone SE أسرع من أسرع هاتف أندرويد، حيث جاء هذا التعليق من "كوك" كرد على سؤال حول iPhone SE خلال مكالمة الأرباح، حيث قال: "إنه عرض لا يصدق، وهو أفضل هواتفنا بسعر معقول جدًا، وهو أسرع من أسرع هاتف أندرويد، لذا فإنه يشكل قيمة استثنائية".
وبحسب موقع gizchina الصيني، فأدلى "كوك" بتصريحات مهمة خلال مكالمة الأرباح حول هاتفه الذكي الجديد، مشيرا إلى أن هاتف iPhone SE الجديد لديه القدرة على جذب الكثير من مستخدمي أندرويد إلى iOS، وذلك بفضل سعره وأدائه.
وردا على سؤال حول أي المناطق سيكون iPhone SE أكثر شيوعًا، قال "كوك" إن النموذج الجديد من هاتف أيفون سيكون مفضلًا أكثر في البلدان منخفضة الدخل، مع الإشارة إلى أن سعر الهاتف المناسب، سيدفع العديد من المستهلكين إلى استخدام iOS.
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التعليقات على رئيس أبل: هواتف iPhone SE الجديدة أسرع من كل هواتف أندرويد
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