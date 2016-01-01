رئيس أبل: هواتف iPhone SE الجديدة أسرع من كل هواتف أندرويد

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صورة الخبر: رئيس أبل: هواتف iPhone SE الجديدة أسرع من كل هواتف أندرويد
رئيس أبل: هواتف iPhone SE الجديدة أسرع من كل هواتف أندرويد

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، إن هاتف iPhone SE أسرع من أسرع هاتف أندرويد، حيث جاء هذا التعليق من "كوك" كرد على سؤال حول iPhone SE خلال مكالمة الأرباح، حيث قال: "إنه عرض لا يصدق، وهو أفضل هواتفنا بسعر معقول جدًا، وهو أسرع من أسرع هاتف أندرويد، لذا فإنه يشكل قيمة استثنائية".

وبحسب موقع gizchina الصيني، فأدلى "كوك" بتصريحات مهمة خلال مكالمة الأرباح حول هاتفه الذكي الجديد، مشيرا إلى أن هاتف iPhone SE الجديد لديه القدرة على جذب الكثير من مستخدمي أندرويد إلى iOS، وذلك بفضل سعره وأدائه.


وردا على سؤال حول أي المناطق سيكون iPhone SE أكثر شيوعًا، قال "كوك" إن النموذج الجديد من هاتف أيفون سيكون مفضلًا أكثر في البلدان منخفضة الدخل، مع الإشارة إلى أن سعر الهاتف المناسب، سيدفع العديد من المستهلكين إلى استخدام iOS.

بينما قدم "كوك" إجابة غامضة حول ما إذا كان السعر التنافسي لجهاز أيفون الجديد يظهر تغييرا في سياسة التسعير العامة للشركة، حيث قال أن شركة أبل تواصل جهودها لبيع أفضل المنتجات دائمًا بسعر مناسب، وقال كوك إن هذا الأمر ليس خاصًا بهاتف iPhone SE، بل بسياسة تسعير آبل الشاملة.

الجدير بالذكر أن شركة أبل أعلنت عن تحقيقها 58.3 مليار دولار من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2020 المالي المنتهي في 28 مارس 2020، وبلغت إيرادات آيفون 28.96 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الخدمات 13.34 مليار دولار، وحققت أجهزة ماك وأجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء إيرادات تصل إلى 5.35 مليار دولار و4.36 مليار دولار و10.01 مليار دولار على التوالي.

المصدر: اليوم السابع

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