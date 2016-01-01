أحد أكثر الهواتف الذكية إثارة للإعجاب هذا العام حتى الآن هو بلا شك Galaxy Z Flip. ولكن هذا يرجع في الغالب إلى التصميم والشاشة المرنة. وفيما يخص المواصفات التقنية الداخلية، فلا يبدو هذا الهاتف مميزًا كثيرًا، والتقييم الذي حصل عليه الهاتف الآن من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية هو شهادة على ذلك.
منح فريق DxOMark للهاتف Galaxy Z Flip تقييمًا إجماليًا قدره 105 نقطة، وهي نتيجة جيدة بطبيعة الحال وليست سيئة كما قد يعتقد البعض، ولكن هذه النتيجة كانت كافية لوضعه خلف iPhone XS و iPhone XS Max من آبل واللذان تم إطلاقهما قبل عامين.
لا يوجد شيء خاطئ في الكاميرات، ولكن المنافسة في فئة الهواتف الذكية الراقية أصبحت شرسة للغاية مما جعل قدرات Galaxy Z Flip لا تتوافق مع معايير اليوم. التفاصيل في المشاهد تكون منخفضة إلى حد ما في بعض الأحيان، وتكون التشوهات مرئية، كما أن الضبط التلقائي يتسم بالبطء، والصور الداخلية تعاني من بعض النواقص.
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التعليقات على تقييم DxOMark يجعل Galaxy Z Flip يقبع أسفل الهاتف iPhone XS مباشرة
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