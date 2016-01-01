

Realme تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين Realme 3 و Realme 3i Realme تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين Realme 3 و Realme 3i

وعدت شركة Realme بأن معظم هواتفها الذكية ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة Realme UI، والآن بدأت الشركة الصينية رسميًا بإصدار هذا التحديث للهاتفين Realme 3 و Realme 3i. بدأ ملاك كلا الهاتفين في بعض المناطق بتلقي إشعارات خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن هناك تحديثًا واردًا، وهذا التحديث يجلب معه بالفعل نظام Android 10 وواجهة Realme UI.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.



وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.