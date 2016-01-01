

لمستخدمى أندرويد.. خطوات لرفع الصور والفيديوهات مباشرة من فيسبوك ل Google Photos لمستخدمى أندرويد.. خطوات لرفع الصور والفيديوهات مباشرة من فيسبوك ل Google Photos

يقوم معظم مستخدمى هواتف أندرويد بحفظ صورهم الخاصة بالإضافة إلى الفيديوهات على تطبيق Google Photos حيث تعتبر هذه أكثر طريقة آمنة من الضياع أو بسبب وجود مساحة كافية على ذاكرة الهاتف.



وكانت هناك مشكلة تواجه المستدمين بشكل كبير عند تحميل الصور والفيديوهات من على مواقع التواصل الاجتماعى مثل الصور الموجودة على رسائل فيسبوك أو واتسآب حيث لا يستطيع المستخدمون رفعها على تطبيق Google Photos مرة واحدة.



وأعلن فيسبوك أنه سيتيح لمستخدمى هواتف أندرويد رفع الصور والفيديوهات مباشرة من على الموقع إلى تطبيق Google Photos.

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وتعمل فيسبوك منذ ديسمبر الماضى على هذه الأداة وقامت بتطبيقها بشكل محدود في الولايات المتحدة وكندا، إلا أنها قامت بتعميمها لجميع المستخدمين لتسهيل رفع الصور والفيديوهات بطريقة مباشرة.ووفقا لموقع Mashable فإنه يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات فيسبوك والضغط على Your Facebook Information أو معلومات فيسبوك الخاصة بك على الجانب الأيمن من الشاشة، حيث سيظهر خيار لنقل نسخ من الصور ومقاطع الفيديو إلى مصدر خارجي، وعند إدخل كلمة مرور فيسبوك قبل يمكن نقل الصور من فيسبوك إلى Google Photos.ومن الخطوات المهمة التى يجب على مستخدمى أندرويد عند رفع الصور مباشرة على Google Photos من خلال فيسبوك أنهم سيحتاجون لربط حسابهم على فيسبوك بحساب Google الخاص بهم، حتى لايضطروا في كل مرة القيام بكل هذه الخطوات منفردة.بعد تفعيلها .. خطوات لإجراء مكالمة فيديو من 8 أشخاص على واتساب.. صور