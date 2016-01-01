تشكيلة Galaxy S20 Series بالكامل ستحصل على اللون الأبيض قريبًا

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تشكيلة Galaxy S20 Series بالكامل ستحصل على اللون الأبيض قريبًا

توشك سلسلة هواتف Galaxy S20 Series من سامسونج على الحصول على اللون الأبيض ” Cloud White “. رأينا الهتف Galaxy S20 العادي يحصل على هذا اللون لدى شركة الإتصالات الأمريكية Verizon، وبالأمس علمنا أيضًا أن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيحصل على هذا اللون الجديد.

حسنًا، لحسن الحظ بالنسبة لبعض الأوروبيين الذين لم تعجبهم الألوان الحالية التي جاءت بها تشكيلة Galaxy S20 Series، فسوف تكون هذه التشكيلة بالكامل متوفرة باللون الأبيض الجديد في القارة العجوز. وجدير بالذكر أن هذه الأخبار وردتنا من المسرب الشهير Roland Quandt، والذي قال أن جميع طرازات Galaxy S20 ستحصل على اللون الأبيض.

إذا كنت تتساءل كيف قد يبدو اللون الأبيض على Galaxy S20 Ultra على أرض الواقع، فألقي نظرة على دمية Galaxy S20 Ultra في الفيديو أدناه والتي تمنحك فكرة عن مظهر اللون الجديد.

المصدر: موقع الكترونى

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