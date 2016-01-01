

سوق الهواتف الذكية تسجل أكبر انخفاض سنوي في التاريخ سوق الهواتف الذكية تسجل أكبر انخفاض سنوي في التاريخ

أظهرت بيانات جديدة أن وباء كورونا أصاب سوق الهواتف الذكية بالعالم في العمق، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 13 بالمائة في الربع الأول من عام 2020.







ففي حين تقول مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إن شحنات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 11.7 بالمائة، يشير محللون من Counterpoint Research وCanalys إلى أنها انخفضت بشكل أسوأ، بنسبة 13 بالمائة.

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وأيا كانت الأرقام، فهذا يعني أن سوق الهواتف الذكية العالمية انخفضت بشكل هو الأسرع على الإطلاق.وشحنت الشركات أقل من 300 مليون هاتف ذكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، حيث قالت IDC،المختصة في مراقبة سوق الأجهزة الذكية، إن أرقام الشحن بلغت 275.8 مليون هاتف.وشهدت الصين، التي كانت أول دولة تعاني من تفشي فيروس كورونا، أكبر انخفاض إقليمي، حيث انخفضت شحناتها من الهواتف الذكية على أساس سنوي بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، وفقا لـIDC.لكن البحث المنفصل الذي أجرته Canalys أظهر رقما أقل بقليل، حيث قالت إن شحنات الهواتف الذكية في أكبر سوق في العالم انخفضت بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي.فيما أشارت Counterpoint إلى أن الصين خسرت أيضا بعض حصتها في السوق بسبب الوباء، حيث انخفضت بنسبة 4 في المئة عن العام السابق.وقالت مؤسسة IDC إن أوروبا والولايات المتحدة واجهتا أيضا انخفاضا كبيرا في شحنات الهواتف الذكية، حيث انخفضت أكثر من 18 بالمائة و16 بالمائة على التوالي.وأشارت المؤسسة إلى أن المشاكل في السوق الصينية الضخمة، والتي تشكل ما يقرب من ربع الشحنات العالمية، تحولت إلى "أزمة اقتصادية عالمية". وبينما بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في التعافي ببطء، فقد أدى الإغلاق الكامل في أجزاء أخرى من العالم إلى سحق الطلب على الهواتف الذكية، حيث أصبح المستهلكون أكثر حذرا بشأن إنفاقهم.ولا تزال سامسونغ تحتل مكانة رائدة في سوق الهواتف الذكية، تليها "هواوي" و"أبل".